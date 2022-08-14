Ребенок устроил пожар в квартире и подъезде дома в Приднестровье

В Приднестровье 7-летняя девочка от скуки спалила квартиру и подъезд. Огонь вспыхнул, пока ее мама спала. Девочка рассказала, что она играла одна, а потом ей стало скучно. Она взяла спички и подожгла игрушки, какие-то бумажки и мамины вещи.

Мать проснулась от дыма, потушить огонь ей не удалось. В итоге квартира выгорела целиком, и пламя перекинулось на подъезд. Шесть человек пострадали, одна из соседок находится в реанимации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.