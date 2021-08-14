Полиция задержала женщину, оставившую младенца во дворе

Полиция задержала предполагаемую мать, оставившую младенца в московском дворе. Это уроженка Киргизии, ей 26 лет. По предварительной информации, новорожденный ее сын. По данным прокуратуры, он появился на свет пару дней назад. Врачи осмотрели малыша. Видимых патологий не обнаружили. Женщина бросила мальчика на скамейке детской площадки в пятницу утром, нашли его жильцы ближайшего дома. Теперь ей грозит уголовное наказание – дело заведено по статье "Оставление в опасности".

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