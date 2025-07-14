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14 июля, 22:15

Происшествия

Россиянка, бросившая дочь в аэропорту Турции, намерена забрать и воспитать ребенка

Россиянка, бросившая дочь в аэропорту Турции, намерена забрать и воспитать ребенка

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Россиянка Екатерина Бурнашкина, которая родила и бросила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, намерена вернуться в Россию и самостоятельно воспитывать ребенка. Девушка находилась в турецкой тюрьме с октября прошлого года, изначально ей грозило 15 лет за покушение на убийство.

После длительных судебных разбирательств и апелляции ее освободили, теперь Бурнашкина намерена забрать девочку из приемной семьи. Она призналась, что из-за лишнего веса не знала о беременности, принимая симптомы за проблемы с пищеварением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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