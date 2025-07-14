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Новости

14 июля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пожарные потушили горящий грузовик с картофелем в Амурской области

Новости регионов: пожарные потушили горящий грузовик с картофелем в Амурской области

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В Амурской области пожарные ликвидировали возгорание на территории транспортно-логистического терминала "Кани-Курган". На парковке загорелся и полностью выгорел грузовик китайского производства, перевозивший картофель. Оперативная работа пожарных позволила избежать распространения огня на другие машины.

Тем временем у Крымского моста вновь выросла очередь из автомобилей. По данным инфоцентра, сейчас там находятся около 1 250 машин. Время ожидания превышает три часа. Со стороны Керчи затора у пункта досмотра нет. Уточняется, что еще несколько часов назад в очереди стояло 960 автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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