В Большом Московском цирке рассказали о состоянии упавшего на репетиции гимнаста

Акробат из Эфиопии, который получил травмы на репетиции в Большом Московском цирке, находится в НИИ Склифосовского. Тяжелых травм у артиста не выявлено. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Гимнаст неудачно приземлился с 6-метровой высоты и ударился головой о манеж. По словам гендиректора цирка Эдгарда Запашного, акробата не смог подстраховать другой артист.

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