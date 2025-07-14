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14 июля, 06:45

Происшествия

В Большом Московском цирке рассказали о состоянии упавшего на репетиции гимнаста

В Большом Московском цирке рассказали о состоянии упавшего на репетиции гимнаста

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Акробат получил травму во время репетиции в Большом Московском цирке

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Акробат из Эфиопии, который получил травмы на репетиции в Большом Московском цирке, находится в НИИ Склифосовского. Тяжелых травм у артиста не выявлено. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Гимнаст неудачно приземлился с 6-метровой высоты и ударился головой о манеж. По словам гендиректора цирка Эдгарда Запашного, акробата не смог подстраховать другой артист.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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