12 детей из летнего лагеря под Волгоградом надышались гарью от полевого пожара

Пожар на поле возле детского лагеря в Волгоградской области потушен. По данным МЧС, огонь был локализован на площади около трех гектаров.

Сухая трава вспыхнула примерно в километре от лагеря "Орленок". Его персонал эвакуировал всех воспитанников на берег Волги. Из-за сильного задымления 12 детей надышались гарью. Их уже осмотрели врачи, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в комитете здравоохранения региона.

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