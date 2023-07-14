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14 июля, 19:30

Происшествия

12 детей из летнего лагеря под Волгоградом надышались гарью от полевого пожара

12 детей из летнего лагеря под Волгоградом надышались гарью от полевого пожара

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Пожар на поле возле детского лагеря в Волгоградской области потушен. По данным МЧС, огонь был локализован на площади около трех гектаров.

Сухая трава вспыхнула примерно в километре от лагеря "Орленок". Его персонал эвакуировал всех воспитанников на берег Волги. Из-за сильного задымления 12 детей надышались гарью. Их уже осмотрели врачи, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в комитете здравоохранения региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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