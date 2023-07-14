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Новости часа: пропавшую в горах Адыгеи девочку нашли живой

Новости часа: пропавшую в горах Адыгеи девочку нашли живой

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Адыгее нашли пропавшую в горах девочку, она жива и здорова. Об этом рассказал глава республики Мурат Кимпилов.

В выходные, 15 и 16 июля, будут закрыты выходы 5 и 6 на станции метро "Чкаловская". Об этом сообщил Дептранс.

Пассажиров задержанного в Северной Осетии поезда Москва – Владикавказ доставят автобусами. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

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