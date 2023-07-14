12:30Общество
Новости часа: последствия ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожают населению
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Последствия ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожают населению. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".
Госдума приняла закон о запрете смены пола без врожденных аномалий и пороков развития. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
На набережной Южного речного вокзала устанавливают три новых павильона. Об этом рассказал Дептранс.