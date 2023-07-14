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Общество

Новости часа: последствия ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожают населению

Новости часа: последствия ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожают населению

Новости часа: Собянин рассказал о системе помощи людям с сосудистыми заболеваниями

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Последствия ЧП на урановом предприятии на Урале не угрожают населению. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".

Госдума приняла закон о запрете смены пола без врожденных аномалий и пороков развития. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

На набережной Южного речного вокзала устанавливают три новых павильона. Об этом рассказал Дептранс.

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