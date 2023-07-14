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Происшествия

Новости регионов: возгорание произошло в крупнейшем заповеднике Приамурья

Новости регионов: возгорание произошло в крупнейшем заповеднике Приамурья

Новости мира: пять человек получили травмы за один день корриды в Испании

Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в столице

Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого

"Московский патруль": в Москве начался процесс над активистами движения "СтопХам"

"Московский патруль": в Москве арестовали мужчину, устроившего драку в баре

"Московский патруль": в Подмосковье вынесли приговор бывшему летному директору S7

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия

"Московский патруль": срезавшим скальп с жителя Электростали предъявили обвинение

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

Пожар охватил крупнейший заповедник Приамурья. В огне уже 450 гектаров территории. Тушение осложняет засуха и возникшие подземные пожары.

В Новосибирске легкомоторный самолет совершил жесткую посадку во время частного полета. За штурвалом была женщина, она получила травмы. Всего, по информации местных СМИ, пострадали трое.

Электричество отключили из-за ливня в некоторых районах Тюмени. Там прошла гроза, местами выпал крупный град.

В Пермском крае мини-смерч случился на фоне золотого заката. Природное явление в небе над Камой увидели жители деревни Гора. Специалисты говорят, что причина кроется в разнице температур между водной поверхностью и воздухом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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