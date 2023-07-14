Новости мира: пять человек получили травмы за один день корриды в Испании

В Испании пять человек получили травмы за один день корриды. Разъяренных быков традиционно пускают по улицам Памплоны, а смельчаки пытаются увернуться от них.

В Кении вспыхнули беспорядки после повышения налогов. По данным правительства, 12 июля в столкновениях с полицией погибли шесть человек.



Речь премьера непризнанного Косова Альбина Курти спровоцировала драку в парламенте. Массовая потасовка началась после того, как депутат от оппозиции облил водой Курти. Местные СМИ отмечают, что инциденту предшествовала критика правительства Косова со стороны оппозиции.



Бурлящую лаву в Исландии сняли крупным планом. Там извергается вулкан на полуострове Рейкьянес.



Торнадо повредил 125 жилых домов в южном районе Оттавы в Канаде. Как рассказывают очевидцы, смерч образовался во время грозы. В результате разгула стихии повалены десятки деревьев. Жертв нет.



Железнодорожная забастовка проходит в Италии. Работники жалуются на низкие зарплаты, сверхурочную работу и плохие условия труда. Сотни иностранных гостей и местных жителей оказались в затруднительном положении, они не могут никуда уехать.

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