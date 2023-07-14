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Политика

Новости мира: пять человек получили травмы за один день корриды в Испании

Новости мира: пять человек получили травмы за один день корриды в Испании

Два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в столице

Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого

"Московский патруль": в Москве начался процесс над активистами движения "СтопХам"

"Московский патруль": в Москве арестовали мужчину, устроившего драку в баре

"Московский патруль": в Подмосковье вынесли приговор бывшему летному директору S7

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия

"Московский патруль": срезавшим скальп с жителя Электростали предъявили обвинение

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

Новости часа: около 48 тыс туристов находятся в подтопленном Туапсинском районе

В Испании пять человек получили травмы за один день корриды. Разъяренных быков традиционно пускают по улицам Памплоны, а смельчаки пытаются увернуться от них.

В Кении вспыхнули беспорядки после повышения налогов. По данным правительства, 12 июля в столкновениях с полицией погибли шесть человек.

Речь премьера непризнанного Косова Альбина Курти спровоцировала драку в парламенте. Массовая потасовка началась после того, как депутат от оппозиции облил водой Курти. Местные СМИ отмечают, что инциденту предшествовала критика правительства Косова со стороны оппозиции.

Бурлящую лаву в Исландии сняли крупным планом. Там извергается вулкан на полуострове Рейкьянес.

Торнадо повредил 125 жилых домов в южном районе Оттавы в Канаде. Как рассказывают очевидцы, смерч образовался во время грозы. В результате разгула стихии повалены десятки деревьев. Жертв нет.

Железнодорожная забастовка проходит в Италии. Работники жалуются на низкие зарплаты, сверхурочную работу и плохие условия труда. Сотни иностранных гостей и местных жителей оказались в затруднительном положении, они не могут никуда уехать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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