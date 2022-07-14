Московские полицейские вернули хозяйке лабрадора, которого разыскивали два месяца.

По словам хозяйки, она оставила питомца под присмотр арендатора квартиры и регулярно переводила деньги на содержание пса. Мужчина получил за это 400 тысяч рублей.

Когда хозяйка решила забрать собаку, арендатор перестал выходить на связь. Ничего не было известно и о собаке. В итоге полиция нашла пса в питомнике в Подмосковье. По предварительным данным, молодой человек сразу отдал животное в приют, а деньги тратил на собственные нужды. На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.

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