Новости последнего часа: автобус с пассажирами попал в ДТП в Анапе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, автобус с пассажирами попал в ДТП в Анапе, пострадали шесть человек. Об этом заявили в МВД.

Движение восстановили на Киевском шоссе после ДТП с участием трех машин. Об этом сообщил Дептранс.

Владимир Путин разрешил призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в ФСБ.