Шесть человек пострадали при столкновении легковушки и маршрутки в Анапе

Крупное ДТП произошло в Анапе. По информации ГИБДД, легковушка столкнулась с маршруткой. В результате пострадали шесть человек, среди них есть 15-летняя девочка. Всех их уже отправили в больницу с различными травмами. По предварительной информации, жизни людей ничто не угрожает.

Также сообщается, что водитель легковой машины не уступил дорогу автобусу. В результате маршрутка врезалась в дерево. Прокуратура Анапы уже начала проверку по факту ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.