Два автомобиля столкнулись на 25-м километре МКАД

Движение транспорта на участке внешней стороны МКАД перед пересечением с Каширским шоссе ограничено. В районе 25-го километра кольцевой столкнулись два автомобиля. Момент аварии попал на кадры дорожного видеонаблюдения.

В данный момент движение в районе ДТП возможно по трем полосам из пяти. Об этом предупреждает Дептранс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.