Три автомобиля столкнулись на Братиславской улице в Москве

На Братиславской улице столкнулись три машины. Судя по кадрам, один из автомобилей восстановлению уже не подлежит. Но обошлось без пострадавших.

Вероятно, кто-то из водителей пытался повернуть, а другие не успели затормозить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.