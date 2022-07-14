Грузовик сбил человека на самокате на Мясницкой улице в Москве

Оперативные службы в эти минуты работают на Мясницкой улице. На пешеходном переходе грузовая машина сбила человека на самокате. Кадры момента аварии опубликовал Дептранс.

Водитель самоката резко повернул на пешеходный переход, когда двигался прямо. Мужчина за рулем грузовика явно не успел затормозить. О состоянии пострадавшего не сообщается.

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