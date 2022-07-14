Один человек погиб и один пострадал в аварии на Киевском шоссе – ГИБДД

Один человек погиб и один пострадал в аварии на Киевском шоссе. В ГИБДД сообщили, водители двух грузовиков совершили остановку в крайней правой полосе для устранения разрыва троса в процессе буксировки. Двигаясь в попутном направлении большегруз врезался в одну из газелей и водителя, который был на проезжей части.

На месте происшествия начала работу следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Для проезда свободна только одна полоса. Огромный затор образовался на Киевском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.