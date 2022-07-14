Авария с участием трех автомобилей произошла на Киевском шоссе

Авария с участием трех автомобилей произошла на 36-м километре Киевского шоссе по направлению к МКАД. На месте начали работу оперативные службы города.

Для проезда в сторону центра доступна одна полоса, движение сильно затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.