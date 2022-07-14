Грузовик выбил с дороги легковую машину на Подушкинском шоссе

На Подушкинском шоссе грузовик выбил с дороги легковую машину. Кадры опубликовали в Сети очевидцы.

На месте начали работу сразу несколько расчетов полиции, движение в районе Одинцова затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.