Новости последнего часа: пострадавших из-за падения дерева на фасад дома в Москве нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пострадавших в результате падения дерева на фасад дома в Москве нет, рассказали столичные власти.

Движение в ряде переулков в центре перекроют в июле и августе для замены асфальта, заявили в Дептрансе

Крым принял около 3 миллионов туристов с начала 2022 года, сообщили в Ростуризме.