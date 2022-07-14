Нетрезвый водитель пытался на большой скорости скрыться от полиции в Томске

В Томске нетрезвый водитель пытался на большой скорости скрыться от полиции. О пьяном лихаче сообщили местные жители. Когда владелец внедорожника отказался выходить из машины, началась погоня.

В итоге автомобиль удалось заблокировать на трамвайных путях. В отношении мужчины составили протоколы сразу по трем статьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.