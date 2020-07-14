Три аварии произошли в столице. На Северо-Восточной хорде в районе Измайлова столкнулись трактор и машина доставки. Видео прислали очевидцы.

Полиция начала работать и на Краснодонской улице. Там внедорожник врезался в столб. Удар был сильный, сработали подушки безопасности. Видео выложили в Сеть очевидцы. Водитель либо пытался уйти от столкновения с другой машиной, либо потерял управление. О его состоянии не сообщали.

А на место аварии на улице Мастеркова пришлось вызывать спасателей. На перекрестке – два поврежденных автомобиля – Mercedes и каршеринг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.