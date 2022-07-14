В Москве изъяли 150 тысяч опасных электронных сигарет. Содержание никотина в них значительно превышало заявленное на упаковке. Как сообщили в МВД, задержали шестерых мужчин, в том числе троих иностранцев.

По данным следствия, с 2007 года они изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества и поставляли сигареты из Восточной Азии в магазины и для интернет-продажи. Маскировали вейпы под мелкие бытовые приборы.

В квартирах злоумышленниках и складских помещениях, где они хранили продукцию, помимо самих электронных сигарет, нашли более 600 миллионов рублей, иностранную валюту и бухгалтерские документы. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.