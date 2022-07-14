Неизвестные повредили шесть автомобилей в центре Москвы

В Москве разыскивают подозреваемых в краже и вандализме на Новинском бульваре. Там повредили шесть машин – резали крыши и шины.

У некоторых из салона пропали ценные вещи. Ущерб может превысить миллион рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.