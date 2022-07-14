Реабилитационный центр загорелся на Мякининской улице. Видео опубликовали очевидцы.

Пожар начался на чердаке двухэтажного здания. Площадь огня была небольшая, потушили быстро. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.