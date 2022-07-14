Вандалы изуродовали шесть машин в центре Москвы

Полиция начала разыскивать вандалов, которые изуродовали шесть машин в центре Москвы. ЧП случилось во дворе на Новинском бульваре.

Группа молодых людей примерно полтора часа издевалась над припаркованными автомобилями. В результате порезаны шины, повреждена крыша кабриолета, вскрыты замки. Преступление сняли камеры видеонаблюдения.

Цели ограбления или угона не было. Что именно побудило злоумышленников так обойтись с чужим имуществом, пока неясно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.