Голландские фермеры устроили "сигнальную" акцию протеста

Ночную "сигнальную" акцию протеста с помощью спецтехники устроили голландские фермеры. Они стали протестовать против планов ЕС по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Дело в том, что Амстердам основную ответственность за эмиссию азота возложил на сельхозпроизводителей. Они активнейшим образом используют в работе навоз, содержащий тот самый вредный азот. Отказ от этого вида удобрений для фермеров означает потерю работы и привычного образа жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.