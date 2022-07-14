Житель Москвы пришел в банк и обнаружил 500 000 рублей в лотке для передачи наличных кассиру, которые забыл предыдущий посетитель. Эти кадры прислали с камеры видеонаблюдения.

Мужчина, недолго думая, решил присвоить находку. А спустя недолгое время его нашли полицейские. Возбуждено дело по статье о краже. Как выяснили правоохранители, потерпевший в момент обмена валюты внезапно передумал совершать операцию и покинул банк, забыв в ячейке полмиллиона. А вошедший следом за ним злоумышленник заметил пачку купюр и забрал себе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.