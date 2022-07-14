Водитель такси въехал в автомобили дорожной спецтехники на 30-м километре МКАД рано утром, 14 июля. На внутренней стороне МКАД водитель, по предварительной информации, уснул и въехал в дорожную спецтехнику.

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