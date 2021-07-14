Крупная авария произошла на Минском шоссе в районе Кубинки. Там перевернулась фура и перекрыла практически всю дорогу.

Машинам приходится объезжать по обочине. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.