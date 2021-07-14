В Сергиевом Посаде автомобиль скатился в водоем рядом с ГАЭС.

Все произошло на оживленном пляже. Видимо, машину забыли поставить на ручник. К счастью, никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.