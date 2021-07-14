Новости России: крупные природные пожары бушуют в 11 регионах

Огненный шторм накрыл несколько регионов России. Природные пожары бушуют в 11 субъектах. Горят леса в Бурятии, Иркутской и Челябинской областях. Сложная обстановка на Чукотке.

Но больше всего досталось Якутии. Сейчас там полыхают свыше 300 природных пожаров. В зоне задымления более 30 населенных пунктов, в том числе и столица региона Якутск.

Чтобы справиться с огнем спасатели с помощью специального оборудования вызывали дожди. Но это мало помогло, и пока остановить пожары не получается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.