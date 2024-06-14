Участок БКЛ закроют с 22 июня

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14 июня, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июня

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 14 июня.

Гостей аквапарка "Мореон" в районе Ясенево эвакуировали по неизвестной причине. На место прибыли сотрудники Росгвардии, а в официальных источниках площадки сообщалось, что территория аквапарка в этот день будет закрыта. Горожанам напомнили, что уже купленные билеты будут действовать в другие дни.

Более 5 тысяч семей в СВАО получили новое жилье по программе реновации, рассказал Сергей Собянин. Для этого, по словам градоначальника, был построен 41 дом. Их разместили в 13 районах северо-востока столицы, добавлял он.

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