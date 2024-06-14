Новости регионов: учебный самолет выкатился за пределы полосы в Ульяновске

Учебный самолет выкатился за пределы полосы в Ульяновске. Инцидент произошел во время тренировочного полета. После выполнения задач полета борт пошел на посадку, однако при касании земли его накренило и понесло вправо. После того, как самолет оказался за пределами полосы, его развернуло на 180 градусов и подбросило от грунта, затем он остановился в траве. По предварительным данным, пилот не пострадал.

В ночь на 14 июня 87 украинских беспилотников атаковали российские регионы, сообщили в Минобороны РФ. Их заметили в Курской, Воронежской, Белгородской, Волгоградской областях и в Крыму. В министерстве уточнили, что 70 дронов пытались атаковать Ростовскую область. Жители Ростова-на-Дону сообщают, что ночью в городе были слышны взрывы. Никто из людей не пострадал.

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