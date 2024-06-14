Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 17:15

Происшествия

Новости регионов: учебный самолет выкатился за пределы полосы в Ульяновске

Новости регионов: учебный самолет выкатился за пределы полосы в Ульяновске

Автомобиль загорелся на ТТК в районе Автозаводской улицы

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела Горловки в ДНР

Новости регионов: водитель насмерть сбил трех человек на тротуаре в Благовещенске

Дрифтеры стали появляться на Юрской и Соколово-Мещерской улицах Куркина

Двое детей выпали из окон многоэтажек в Москве

Новости регионов: мальчик поехал к бабушке за рулем ВАЗ-2111 в Красноярском крае

Жители Куркина пожаловались на ночных дрифтеров

Новости регионов: 87 украинских БПЛА атаковали российские регионы в ночь на 14 июня

Возможная переписка хирургов Хайдарова и Елагина попала в Сеть

Учебный самолет выкатился за пределы полосы в Ульяновске. Инцидент произошел во время тренировочного полета. После выполнения задач полета борт пошел на посадку, однако при касании земли его накренило и понесло вправо. После того, как самолет оказался за пределами полосы, его развернуло на 180 градусов и подбросило от грунта, затем он остановился в траве. По предварительным данным, пилот не пострадал.

В ночь на 14 июня 87 украинских беспилотников атаковали российские регионы, сообщили в Минобороны РФ. Их заметили в Курской, Воронежской, Белгородской, Волгоградской областях и в Крыму. В министерстве уточнили, что 70 дронов пытались атаковать Ростовскую область. Жители Ростова-на-Дону сообщают, что ночью в городе были слышны взрывы. Никто из людей не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика