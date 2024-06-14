Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела Горловки в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и пострадал журналист Алексей Ивлиев. Дело возбудили по статьям об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности.

Об обстреле Горловки в ДНР стало известно 13 июня. В результате происшествия пострадали Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Также ранения получил офицер сопровождения.

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