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14 июня, 15:30

Происшествия

Новости регионов: водитель насмерть сбил трех человек на тротуаре в Благовещенске

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В Благовещенске минивэн на большой скорости вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов. По данным Минздрава Амурской области, погибли трое человек, в том числе двое детей. Водителя уже задержали. По словам очевидцев, он был пьян.

Тем временем учебный самолет выкатился за пределы полосы в Ульяновске. Инцидент произошел во время тренировочного полета. После его выполнения борт пошел на посадку, однако при касании земли он накренился и начал смещаться вправо. После того как самолет оказался за пределами полосы, его развернуло на 180 градусов и подбросило. По предварительным данным, пилот не пострадал, а самолет получил повреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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