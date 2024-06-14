Новости регионов: водитель насмерть сбил трех человек на тротуаре в Благовещенске

В Благовещенске минивэн на большой скорости вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов. По данным Минздрава Амурской области, погибли трое человек, в том числе двое детей. Водителя уже задержали. По словам очевидцев, он был пьян.

Тем временем учебный самолет выкатился за пределы полосы в Ульяновске. Инцидент произошел во время тренировочного полета. После его выполнения борт пошел на посадку, однако при касании земли он накренился и начал смещаться вправо. После того как самолет оказался за пределами полосы, его развернуло на 180 градусов и подбросило. По предварительным данным, пилот не пострадал, а самолет получил повреждения.

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