14 июня, 11:30Происшествия
Новости регионов: 87 украинских БПЛА атаковали российские регионы в ночь на 14 июня
В ночь на 14 июня 87 украинских беспилотников атаковали российские регионы, сообщили в Минобороны РФ. Их заметили в Курской, Воронежской, Белгородской, Волгоградской областях и в Крыму. В министерстве уточнили, что 70 дронов пытались атаковать Ростовскую область. Жители Ростова-на-Дону сообщают, что ночью в городе были слышны взрывы. Никто из людей не пострадал.
В Новосибирске спасатели вытащили собаку, которая застряла в подвале. На улице Менжинского 100-килограммовый алабай провалился вниз, и хозяева не смогли вытащить пса самостоятельно. Им пришлось вызвать спасателей. Они смогли поднять собаку наверх с помощью специальных ремней. Алабай не пострадал.
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