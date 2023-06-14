14 июня, 20:00Происшествия
Новости часа: из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тыс жителей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тысяч жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
В новых регионах в этом году планируется восстановить более 700 километров дорог. Об этом заявил "Автодор".
В Молжаниновском районе Москвы создадут особо охраняемую природную территорию. Это следует из указа Сергея Собянина.