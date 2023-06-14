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Новости

14 июня, 20:00

Происшествия

Новости часа: из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тыс жителей

Новости часа: из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тыс жителей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из обстреливаемых районов Запорожья временно перемещены до 30 тысяч жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

В новых регионах в этом году планируется восстановить более 700 километров дорог. Об этом заявил "Автодор".

В Молжаниновском районе Москвы создадут особо охраняемую природную территорию. Это следует из указа Сергея Собянина.

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