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Новости

14 июня, 19:15

Происшествия

Новости часа: два человека пострадали в результате обстрела деревни в Брянской области

Новости часа: два человека пострадали в результате обстрела деревни в Брянской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека пострадали в результате обстрела деревни в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В прифронтовой зоне Запорожской области осталось около 30% жителей, остальные выехали. Об этом рассказали власти.

Российские истребители Су-27 провели тренировку над Балтийским морем на фоне маневров НАТО. Об этом заявил Балтфлот.

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