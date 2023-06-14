Новости часа: два человека пострадали в результате обстрела деревни в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека пострадали в результате обстрела деревни в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В прифронтовой зоне Запорожской области осталось около 30% жителей, остальные выехали. Об этом рассказали власти.

Российские истребители Су-27 провели тренировку над Балтийским морем на фоне маневров НАТО. Об этом заявил Балтфлот.