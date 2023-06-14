Новости часа: ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области. Об этом заявил оперштаб Новой Каховки.

"Автодор" пока не планирует повышать стоимость проезда по платным трассам. Об этом рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Число проектов по разработке лекарств в России за год выросло на 20%. Это данные Минздрава.