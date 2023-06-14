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14 июня, 18:30

Общество

Новости часа: ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области

Новости часа: ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Котельнической набережной

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в России возросло до 106

Новости часа: Песков рассказал о линии для безопасности регионов РФ

Полицейский спас утопающего в Чувашии

В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС

На Котельнической набережной столкнулись четыре машины

Новости часа: ущерб от наводнения в Херсонской области приближается к 40 млн рублей

Роспотребнадзор не обнаружил напиток "Мистер Сидр" в Москве

Кровля загорелась на энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области. Об этом заявил оперштаб Новой Каховки.

"Автодор" пока не планирует повышать стоимость проезда по платным трассам. Об этом рассказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Число проектов по разработке лекарств в России за год выросло на 20%. Это данные Минздрава.

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происшествиярегионытранспортмедицинаобществовидеоСветлана Ключникова
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