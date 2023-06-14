В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

В МЧС сообщили, что угрозы распространения огня и рисков для населения нет. В данный момент работа станции приостановлена, на месте продолжают трудиться спасатели. Официально известно о трех пострадавших.

По предварительной информации, сначала загорелась кровля на шестом энергоблоке. Площадь пожара тогда оценили в 200 квадратных метров. Позже сообщили о локализации. Причиной ЧП могло стать возгорание газа, отметил губернатор.

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