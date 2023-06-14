14 июня, 15:30Происшествия
Новости часа: ущерб от наводнения в Херсонской области приближается к 40 млн рублей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ущерб от наводнения из-за разрушений Каховской ГЭС в Херсонской области приближается к 40 миллиардам рублей. Об этом сообщили власти региона.
На Котельнической набережной сильно затруднено движение из-за аварии из нескольких машин. Об этом заявили в Дептрансе.
Кабмин РФ расширил перечень пунктов пропуска, где предоставляют услугу tax free. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба кабмина.