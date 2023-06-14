Новости часа: ущерб от наводнения в Херсонской области приближается к 40 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ущерб от наводнения из-за разрушений Каховской ГЭС в Херсонской области приближается к 40 миллиардам рублей. Об этом сообщили власти региона.

На Котельнической набережной сильно затруднено движение из-за аварии из нескольких машин. Об этом заявили в Дептрансе.

Кабмин РФ расширил перечень пунктов пропуска, где предоставляют услугу tax free. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба кабмина.