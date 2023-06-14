Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 15:30

Происшествия

Новости часа: ущерб от наводнения в Херсонской области приближается к 40 млн рублей

Новости часа: ущерб от наводнения в Херсонской области приближается к 40 млн рублей

Роспотребнадзор не обнаружил напиток "Мистер Сидр" в Москве

Кровля загорелась на энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области

Новости часа: режим ЧС ввели в Хостинском районе Сочи после ливней

Производство некачественного алкоголя остановили в Волгоградской области

В Сочи нарушено электроснабжение из-за мощного циклона

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства крупнейшего онкостационара Москвы

Новости часа: в Москве начали менять асфальт на Сколковском шоссе

Мужчину оштрафовали за курение во время полета в Красноярск

Новости часа: Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ущерб от наводнения из-за разрушений Каховской ГЭС в Херсонской области приближается к 40 миллиардам рублей. Об этом сообщили власти региона.

На Котельнической набережной сильно затруднено движение из-за аварии из нескольких машин. Об этом заявили в Дептрансе.

Кабмин РФ расширил перечень пунктов пропуска, где предоставляют услугу tax free. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба кабмина.

Читайте также
происшествиярегионыДТПтранспортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика