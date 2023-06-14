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Производство некачественного алкоголя остановили в Волгоградской области

Производство некачественного алкоголя остановили в Волгоградской области

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Полицейские в Волгоградской области остановили производство некачественного алкоголя. Об этом заявили в МВД.

Пятеро мужчин на территории пивоваренного завода смешивали неочищенную воду, спирт, красители, ароматизаторы и усилители вкуса, далее разливали все в 30-литровые пластиковые емкости, развозили по складским помещениям Волгограда, а затем продавали. Всего полицейские изъяли более 34 тонн фальсифицированной алкогольной продукции, а также оборудование и электронные носители информации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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