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Происшествия

В Москве задержали женщину, которую подозревают в краже у пенсионерки 3,5 млн рублей

В Москве задержали женщину, которую подозревают в краже у пенсионерки 3,5 млн рублей

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Московские полицейские задержали ранее судимую женщину, которая предположительно похитила у 90-летней пенсионерки около 3,5 миллиона рублей. Они познакомились на улице.

По версии следствия, подозреваемая представилась пожилой женщине приятельницей сына и сказала, что работает в кредитно-финансовой организации. Она убедила пенсионерку, что той необходимо обменять старые купюры на новые в рамках некой денежной реформы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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