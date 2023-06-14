В Москве задержали женщину, которую подозревают в краже у пенсионерки 3,5 млн рублей

Московские полицейские задержали ранее судимую женщину, которая предположительно похитила у 90-летней пенсионерки около 3,5 миллиона рублей. Они познакомились на улице.

По версии следствия, подозреваемая представилась пожилой женщине приятельницей сына и сказала, что работает в кредитно-финансовой организации. Она убедила пенсионерку, что той необходимо обменять старые купюры на новые в рамках некой денежной реформы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.