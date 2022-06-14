Три автомобиля столкнулись в Гагаринском тоннеле

Движение в Гагаринском тоннеле затруднено из-за ДТП. На внешней стороне ТТК столкнулись три автомобиля, в результате чего занята оказалась одна полоса из трех.

Водителей просят выбирать пути объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

