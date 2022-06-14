Пожар в пункте приема металлолома в Одинцове потушен. Об этом сообщили в МЧС.

Сбой обработки данных о ПЦР-тестах в Шереметьево устранен, заявил Роспотребнадзор.

Московская канатная дорога 14 июня работает бесплатно для доноров крови.

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