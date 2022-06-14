Пожар в пункте приема металлолома в подмосковном Одинцове локализован. Его площадь составила 150 квадратных метров, сообщили в МЧС.

ЧП началось с громкого хлопка. Позже повалил сильный дым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





