Спасатели продолжили тушить пожар в Одинцове

В Одинцове в эти минуты тушат крупный пожар. Начался он, как сообщили очевидцы, с громкого хлопка. Затем было очень много черного дыма.

Спасатели рассказали, что горит ангар по приему металлолома. Подробности в эфире телеканала Москва 24.