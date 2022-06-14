Очевидец рассказала о пожаре в ангаре приема металлолома в Одинцове

В Одинцове произошел пожар в ангаре приема металлолома. Площадь возгорания оценивается в 150 квадратных метров. Об этом заявили в МЧС.

Очевидец рассказала, что в данный момент очаг возгорания практически потушили, а дым начал рассеиваться. Подробности в эфире телеканала Москва 24.

