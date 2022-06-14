Пожар произошел в ангаре приема металлолома в Одинцове

В Одинцове загорелся ангар приема металлолома. Пока площадь возгорания – 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, а огонь даже удалось локализовать.

Однако еще очень много черного дыма вокруг объекта. Как сообщили очевидцы, его видно по всему городу. Подробности в эфире телеканала Москва 24.